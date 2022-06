Mit über 100km/h den Grazer Schloßberg hinunter!

Der Countdown tickt! Nur noch wenige Stunden und die zweite Auflage der Sport Austria Finals, der größten Medaillenparty Österreichs, wird in Graz mit der Eröffnungsfeier am Mittwochabend feierlich eröffnet. Die Staatsmeisterschaft in 28 Sportverbänden, die an knapp 6000 Athleten ihre Medaillen vergeben, hebt etliche Sportarten auf eine Bühne, die sie so noch nie gesehen haben. Wie etwa Rennrolden vom Grazer Hausberg, dem Schloßberg! Das Programm der Finals finden Sie hier. Die „Krone“ wird umfangreich in der Printzeitung berichten, digital wird sogar eine eigene Finals-Sendung direkt aus der Krone-Redaktion produziert.