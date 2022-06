Schneewittchen und die nächste Disney-Generation

Die meisten von uns, die an den Grimm- und Disney-Märchen aufgewachsen sind, können sich gar nicht vorstellen, dass die weltweit bekannten Helden von Walt Disney von Schneewittchen bis Aschenputtel alle Nachfahren haben. Dem ist aber so in der Disney-Welt. Bei den jetzigen Kindern, die in die Oberstufe kommen, sind die „Descendants" - zu Deutsch „Nachkommen" - mindestens so populär, wie ihre Vorgänger.