Stars & Storys: Lebensbeichte von „Mr. Ferrari“

„Ich wurde wahrscheinlich in einem Fiat gezeugt und werde in einem Ferrari sterben“, fasst Heribert Kasper sein PS-starkes Leben zusammen. Der gebürtige Leibnitzer ist in einem vermögenden Elternhaus aufgewachsen. „Ich habe im puren Luxus gelebt, machte mit 19 Jahren den Pilotenschein und kaufte mit 23 meinen ersten Ferrari.“