Ein Hüne legt sich künftig für Hartberg ins Zeug

Albert Ejupi heißt der Mann, der künftig den blauen Dress der Hartberger überstreift. Der 29-jährige Schwede unterschreibt in Hartberg einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2024. Er absolvierte bereits den ersten Teil der Leistungstests, die in diesen Tagen mit der gesamten Mannschaft durchgeführt werden. Ejupi kommt vom schwedischen Erstligisten Helsingborg, bei dem er in den vergangenen elf Bewerbsspielen der Allsvenskan (1. Liga) zehn Mal in der Startelf eingesetzt wurde. Der 1,91-m-Mann absolvierte die meisten Spiele für Varbergs BoIS (110 Spiele von Jänner 2018 bis März 2022), in denen er elf Tore und sechs Vorlagen erzielte. Hartberg ist für den Mittelfeldspieler die erste Station außerhalb Schwedens, wo er bereits über 200 Spiele in den ersten drei Spielklassen absolvierte.