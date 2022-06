Immer nur Einser: „Habe auf nichts verzichtet“

Zwei- oder dreimal hat Sonja Rittchen bei Prüfungen einen Zweier bekommen. „Dann hab ich mich schon geärgert.“ Denn ansonsten stehen in den Zeugnissen der 29-Jährigen nur Einser: Von der Oberstufe im naturwissenschaftlichen Gymnasium in Kärnten bis zum Studium in Krems und Graz und schließlich auch bei der Doktorarbeit, die sie bereits Anfang 2021 fertigstellte. Alles in der mindest vorgesehenen Dauer.