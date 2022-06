Sportlicher Starauflauf ist in Graz garantiert

Die Strecke für die Orientierungsläufer ist zwar noch streng geheim. Doch so viel darf verraten werden: Auch sie laufen am Karmeliterplatz ins Ziel. Ebendort suchen aber auch die Stockweitschützen, die Minigolfer, die Breakdancer, die Laserrunner und viele weitere ihre neuen Meister. Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich schon jetzt eine große Sandkiste: Am Freiheitsplatz werden die Footvolleyballer und Beach-Tennis-Akrobaten für spannende Ballwechsel sorgen. Begeisterte Gesichter sind garantiert. Während auf der Mur heuer erstmals Titel im Kanu vergeben werden.