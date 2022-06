Im Banne des prächtigen Gschnitzer Tribulauns

Eindrucksvoller alpiner Talschluss

Direkt unterhalb des spektakulären Wasserfalls orientieren wir uns an „Max-Dellantoni-Steig“ (später stets an „Gschnitzer Tribulaunhütte bzw -haus“ halten). Der Steig leitet im Wald nach oben und ins Sandestal. Darin verläuft er einwärts, zunächst überquert die Route (Steig bzw. Fußweg) mehrmals einen Fahrweg. In der Folge leitet der Steig im Wald dahin, erstmals blitzt die Pyramide des Gschnitzer Tribulauns zwischen den Bäumen hindurch. Die Strecke führt daraufhin durch die Latschen und war Anfang Juni gesäumt von wunderbaren Bergblumen. Bald zeigt sich der gesamte eindrucksvolle alpine Talschluss mit der Hütte auf einer Anhöhe.