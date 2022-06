Alles ist bereit für den E-Grazathlon

Am Samstag fällt um 14 Uhr der Startschuss zum E-Grazathlon. 25 natürliche, künstliche und überdimensionale Hindernisse warten entlang der zehn Kilometer langen Laufstrecke durch die City. Vorbei an den schönsten Plätzen der Stadt geht es dann wieder zurück, denn gestartet und abgeschlossen wird im Augarten. Schon am Freitag stehen die Kleinen beim Center West Junior Grazathlon im Mittelpunkt. Auf der zwei Kilometer langen Strecke müssen die jungen Sportskanonen zehn Hindernisse bezwingen. Anmeldungen für beide Bewerbe sind noch möglich.