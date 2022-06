Verirrt: Einsame Nacht am Berg endete glücklich

Das war nichts für schwache Nerven: Bereits am Pfingstmontag gegen 10 Uhr brach eine deutsche Urlauberin (44) von ihrem Quartier in Thiersee zu einer Tour auf den Pendling (1563 Meter) auf. Dabei dürfte sich Julia L. auf der Ostseite des Kufsteiner Hausbergs verirrt haben. „Gegen 22 Uhr sagte sie bei ihrer Unterkunft Bescheid, dass sie heute nicht zurückkommen werde, es sei aber alles in Ordnung“, schildert Alpinpolizist Christoph Silberberger.