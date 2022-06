Adeliges „von“ im Pass bleibt Tirolerin verwehrt

Die Blütezeit der europäischen Adelsgeschlechter ist vorbei, doch das noble „von“ als fixer Namensbestandteil wurde zumindest in Deutschland nie gestrichen. Eine Tirolerin (74) legte offenbar Wert auf den Anschein höherer Herkunft. Und so beantragte sie bei einer Bezirkshauptmannschaft, dass sie den Namen ihres Mannes „von XX“ in ihrem neuen Reisepass übernehmen darf. Immerhin hatte das österreichische Generalkonsulat die Namensänderung bestätigt, argumentierte die Frau.