„Dreier“ im Ländle beendet alle Spekulationen

Die Vorrunde der Tennis-Bundesliga biegt in die Zielgerade. Für Radstadt (Sonntag spielfrei) ist der Auftritt am Freitag in Dornbirn (11) gar der letzte. Das Traumergebnis für Mannschaftsführer Gerald Kamitz: „7:2, dann sind wir fix durch.“ Sprich, dann würde Radstadt die vollen drei Punkte einfahren, wäre im Final Four um den Titel im September dabei.