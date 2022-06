Selbstversuch auf der Mur: Auf und unter dem Board

Nach der theoretischen Einführung (Mikas mehrfache Ankündigung „Ihr werdet nass werden“ macht mich leicht nervös) und der Ausfassung der Gerätschaften (das vier Meter lange und sechs Kilo schwere Board, das Paddel und die Schwimmweste) geht’s auch schon ins Wasser. Jawohl, ich stehe am Brett. Werde aber sofort abgetrieben, will wenden – und fliege bereits nach wenigen Sekunden vom Board (Bild unten), tauche komplett unter in der Mur, die mit circa 15 Grad ziemlich frisch ist.