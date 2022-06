Es fließt nicht genug Blut: Spender gesucht!

Doch woran liegt es, dass die Zahl der Tiroler Blutspender derzeit dermaßen stagniert? „Die Gründe hierfür dürften vielfältig sein. Die Temperaturen sind seit Mai bereits ziemlich warm und Hitze hält gerne davon ab, Blut zu spenden. Zudem spielen wohl die Lockerungen in Bezug auf Corona eine Rolle. Viele versuchen nachzuholen, was sie in den vergangenen Jahren nicht erleben konnten. So fahren einige jetzt schon in den Urlaub ins Ausland oder besuchen Konzerte. Das Blutspenden rückt in den Hintergrund“, analysiert Gaber.