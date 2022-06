„Wir wussten: Unser Bub wird vor uns gehen“

Als Alex zehn oder elf Jahre alt ist, holen sich die Kruschinskis Hilfe vom mobilen Kinderhospizteam. Kein leichter Schritt, wie Karin erzählt. „Zuerst habe ich mich nicht einmal getraut, in die Hospiz-Ecke zu schauen. Das hat für mich geheißen: In drei Monaten ist er tot.“ Dabei sind von 179 betreuten Kindern der mobilen Teams in der Steiermark im vergangenen Jahr nur fünf verstorben.