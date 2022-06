Mit Pistolen und Messern in Ämter marschiert

Ohne Securitys geht also nichts mehr an den steirischen Bezirksverwaltungsbehörden. Im vergangenen Jahr gab das Land hier 780.000 Euro für privates Sicherheitspersonal aus, wie aus einer an die FPÖ gerichteten Anfragebeantwortung durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hervorgeht. Trotzdem mussten Bedienstete mitunter sogar den Polizeinotruf wählen. In der BH Hartberg-Fürstenfeld siebenmal, in der BH Murtal fünfmal.