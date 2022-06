„Don Quichote“ für Schlossbergspiele Rattenberg

Ein wenig „Don Quichote“ steckt in jedem von uns

Aber weshalb hatte Erfolgsautor Mitterer diesen 1605 erstmalig erschienen Ritterroman im Fokus? Die Antwort darauf lautet folgendermaßen: „Weil wir alle wieder was zum Lachen brauchen. Das hatten wir einfach zu wenig in der letzten Zeit. Die rührende Geschichte eines Träumers, der die Welt anders sieht und dazu noch den Kampf gegen die Windmühlen führt. Davon steckt doch ein wenig in jedem von uns drinnen. Auch das Ringen mit den sogenannten Windmühlen.“