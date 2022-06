Erst nach Graz - und dann ab zu Olympia

Fouad Ambelj, besser bekannt als B-Boy „Lil Zoo“, zählt zu den Weltbesten seines Fachs: dem Breaking. Von seiner Heimatstadt Casablanca aus hat der Marokkaner die Breaking-Welt im Sturm erobert - jetzt will der Neo-Österreicher in Graz allen seine Künste zeigen. „Ich habe die Staatsmeisterschaften letztes Jahr gewonnen, bin heuer der Gejagte. Es wird nicht einfach, aber ich bin bereit“, so „Lil Zoo“, der 2024 für Österreich bei Olympia in Paris auf Goldjagd gehen wird.