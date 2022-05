Landflucht nimmt auch in Zukunft kein Ende

Paradebeispiel Eisenerz: Von 12.000 auf 3700

In Eisenerz kennt man das Problem seit Jahrzehnten. Zur Hochblüte in den Sechzigerjahren hatte die Stadt mehr als 12.000 Einwohner. Heute leben nur noch 3742 Menschen dort. Das merkt man am Ortsbild: „Wir haben einen massiven Leerstand. Für uns geht es künftig darum, die Ortsteile, die sehr gut bewohnt sind, zukunftsfit zu halten“, sagt Bürgermeister Thomas Rauninger.