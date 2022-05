„Junge verlassen Heimatort und kommen nie wieder“

In den ländlichen Bezirken der Steiermark wird die Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten teilweise massiv sinken. Was bedeutet das für die betroffenen Gemeinden?

Die Entwicklung kann man nicht aufhalten. Man muss sich mit der Frage beschäftigen, wie man das Schrumpfen gestaltet. Es wird nicht jede Schule oder jeder Kindergarten zu erhalten sein. In vielen Bereichen werden Gemeinden zusammenarbeiten müssen. Das ist leider politisch überhaupt noch nicht durchgedrungen.