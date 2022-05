Verschaffte sich Polizist illegal Daten?

Am Mittwoch soll es dann in einem Strafprozess gegen einen LKA-Ermittler, der sich seit Oktober zieht, ein Urteil geben. Der Kriminalist soll laut Anklageschrift einen Informanten bewusst verschwiegen haben. Das soll im Zusammenhang mit einem großen Heroinhandel in einem Anlassbericht an die Salzburger Staatsanwaltschaft passiert sein. Die Verdachtslage gegen einen mutmaßlichen Heroinhändler begründete er darin mit einem offiziellen Schreiben der bosnischen Polizei, obwohl er die Information laut Anklage eigentlich von einer „Vertrauensperson“ hatte.