Süße Träume: Steirer baut Zimmer aus Schokolade

Junges Talent in den Startlöchern

Dort, wo der Schokokünstler Gerhard Petzl heute ist, zieht es Jaimy Reisinger aus Gleisdorf hin. Die ausgezeichnete Patissière will zu den World Chocolat Masters - die Krönung aller Berufschocolatiers. Die 22-Jährige hat am zweiten Bildungsweg Konditor gelernt und in der Londoner Eliteschule „Le Cordon Bleu“ das beste Rüstzeug für den Aufstieg in den Schoko-Olymp geholt.