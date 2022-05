Zukunft von Ex-Sturm-Star wieder offen

„Positiv überrascht“

Der Ex-Klub vom Imre Szabics würde auch in der neuen Saison gerne mit Zulj planen. „Ich bin in Gesprächen mit den Verantwortlichen.“ Aber: Auch andere Vereine haben die Fühler nach dem Edeltechniker ausgestreckt. „Ich warte einmal ab, was sich in den nächsten Tagen ergibt. Von der Stärke der ungarischen Liga war ich jedenfalls positiv überrascht. Dazu ist auch die Infrastruktur bei Fehervar mit neuem Stadion und sechs Trainingsplätzen top“, sagt der Ex-Teamspieler, der zurzeit den Urlaub in Pula genießt.