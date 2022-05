Honorarkonsul ist jetzt Ehrensenator

EU-Kommissar Johannes Hahn hielt den Festvortrag, in dem er die Bedeutung des unternehmerischen Engagements in den Ländern Südosteuropas hervorhob: „Das sei wichtig, um die Abwanderung gut Ausgebildeter zu verhindern“. Rudi Roth strich in seinen Dankesworten hervor, dass es ihm als Unternehmer ein Anliegen sei, seiner Uni etwas zurückzugeben. Die mehr als 250 Studierenden, die er mit seinem Stipendium bisher bereits gefördert hat, rief er dazu auf, „das Demokratieverständnis und den Friedensgedanken in die Heimat weiterzutragen“. „Das ist heute aktueller denn je. Wir wollen Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und relativen Wohlstand für alle in Europa. Probieren wir es miteinander, nicht gegeneinander“, schloss der Ehrensenator.