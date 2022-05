Tirol: Wasser marsch für modernes Feuerwehrgesetz

Funktionen an jüngere abgeben

Mit vollenden des 65. Lebensjahr scheiden Mitglieder der Florianijünger aus dem aktiven Dienst aus. Dies gilt ab sofort auch für Mitglieder der Berufsfeuerwehr. Nicht gerüttelt wird an der Altersgrenze für Funktionsträger. Mit 65 heißt es sowohl in den Feuerwehren als auch in den Bezirksfeuerwehrverbänden und im Landesfeuerwehrverband, die Funktion in jüngere Hände zu legen.