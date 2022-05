Gnadenhof kämpft ums finanzielle Überleben

Pferde, Hunde, Ziegen, Hasen und einige weitere Tierarten tummeln sich auf dem Amselhof in Raabs an der Thaya. Seit 40 Jahren setzt sich Merle Kulenkampff (72) für jene Tiere ein, die dem sicheren Tod geweiht waren. Angeblich schwer kranke Pferde, die auf dem Weg zum Fleischhauer waren, lebten bei Kulenkampff noch Jahrzehnte weiter. Mehrmals geriet die 72-Jährige durch ihren aufopferungsvollen Einsatz für die Tiere in finanzielle Turbulenzen, doch mit kreativen Ideen konnte sie den Kopf immer irgendwie aus der Schlinge ziehen.