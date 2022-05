Mann krachte in Tirol mit Auto gegen Firmengebäude

Gegen 5.30 Uhr war der 25-Jährige in Endach auf der B171 in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. „Der Wagen touchierte die am linken Fahrbahnrand befindliche Straßenbegrenzung, kam vom linken Fahrbahnrand ab, rutschte durch die Grünfläche und durchbrach die angrenzenden Sträucher“, heißt es seitens der Polizei.