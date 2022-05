Versunkener Kleintransporter in Salzach gefunden

Am Dienstag war der Kleintransporter in Hallein aus Unachtsamkeit in die Salzach gerollt. Beim Abstellen des Fahrzeugs in der Ortschaft Kaltenhausen hatte der Besitzer vergessen, die Handbremse anzuziehen und/oder einen Gang einzulegen. Wegen der starken Strömung konnte die Feuerwehr das Fahrzeug zunächst nicht aus dem stark wasserführenden Fluss bergen. Zwar konnte die Salzburg AG den Wasserpegel der Salzach senken, die Wassermassen rissen den zunächst gesichteten Wagen aber wieder mit.