Kollision zwischen Rad- und Pkw-Fahrer in Tirol

Der 32-jährige Franzose war am Dienstag gegen 12.30 Uhr in St. Johann in Tirol auf der Fieberbrunnerstraße B164 mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig unterwegs - nicht schiebend, sondern fahrend. Zur gleichen Zeit fuhr ein Pkw-Fahrer (43) ebenfalls auf der Fieberbrunnerstraße Richtung Fieberbrunn. Ohne ersichtlichen Grund wechselte der Radfahrer plötzlich vom Gehsteig auf die Fahrbahn - und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Franzose erheblich am linken Unterarm sowie dem linken Fuß verletzt.