24-Jähriger mehrfach mit Messer attackiert

Zu einer wüsten Messer-Attacke ist es laut Salzburger Polizei am Montagabend in Bad Hofgastein gekommen: Sechs junge Männer zwischen 22 und 29 Jahren gerieten in Streit. Dabei erlitt ein Afghane (24) mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Vier Verdächtige nahm die Exekutive fest.