Zwei junge Männer nach Einbrüchen festgenommen

In den frühen Morgenstunden wurden Polizisten der Polizeiinspektion Weiz zu einer Parkbank gerufen, da sich dort zwei Männer aufhalten sollen, die eine Menge an Geld zählen und Werkzeug bei sich haben. Aufgrund dieser Tatsachen unterzogen die Beamten den 16-Jährigen aus Graz und den 19-jährigen Albaner aus Graz einer Kontrolle. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass im Stadtgebiet von Weiz drei Einbrüche in Geschäftslokale begangen worden waren. Da das Diebesgut auf die Beschreibung der Gegenstände der Beiden passte, nahmen Polizisten die Jugendlichen fest.