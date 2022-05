Im Beutel aus Katzenfell schimmerten 436 Taler

Und zeigt uns sogleich die älteste bekannte Goldmünze des Landes, in die das Konterfei des berüchtigten römischen Kaisers Nero eingeprägt ist. Die Meister in Gallien hatten dabei in den Jahren 63 oder 64 n. Chr. hohe Kunstfertigkeit bewiesen: Das Antlitz des Herrschers ähnelt tatsächlich frappant den Büsten Neros. Der Fundort war Wettmannstätten in den 1990er-Jahren.