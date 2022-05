Drei grüne Tipps zum Tag der Artenvielfalt

Regenwasser zum Frühstück

„Möglichkeiten gibt es viele“, verrät Landesrat Martin Eichtinger. Er ist nicht nur Schirmherr der Aktion, sondern auch Hobby-Gärtner: „Im System Garten greifen im Wesentlichen drei natürliche Kreisläufe wie Zahnräder ineinander: Wasser, Nährstoffe und Nützlinge. Alle drei kann man durch naturnahes Gärtnern selbst unterstützen und fördern.“ Beim Gießen sollte man so am Besten auf Regenwasser setzen und seinen Pflanzen ein reichhaltiges Frühstück gönnen. Dann am Morgen verdunstet das Wasser nicht so rasch, während Tropfen zu Mittag wie Brenngläser wirken können und Staunässe in der Nacht auch eher schädlich ist.