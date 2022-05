„Welch ein Theater“ zum 200-Jahr-Jubiläum

Sonderausstellung im Stadtmuseum

Das große 200-Jahr-Jubiläum des Landestheaters fiel leider der Pandemie zum Opfer. Für einen Ausflug in die Geschichte lädt aber seit Kurzem das Stadtmuseum ein. In der Sonderausstellung „Welch ein Theater“ wandelt man auf historischen Spuren. So groß der Wunsch nach einem Theater bei den Bürgern vor 200 Jahren war, so stark ist die Bindung noch heute: „Wir wollen an einem Theater der Zukunft arbeiten und ich hoffe auf ein Publikum, das weiter so neugierig und offen an unseren künstlerischen Prozessen teilnehmen wird“, erklärt die künstlerische Leiterin Marie Rötzer.