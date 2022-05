Jugend sagt „Ja“ zum Tourismus, aber ohne Lehre

Abschreckende Praktika möchte man verhindern

Dabei ist nicht garantiert, dass deren Absolventen in der Branche bleiben. In St. Johann fassen rund zwei Drittel im Tourismus Fuß, in der Villa Blanka sollen es ebenfalls recht viele sein. Damit das so bleibt, achten die Schulen darauf, dass die Jugendlichen nicht schon vor dem Abgang abgeschreckt sind. „Einige werden desillusioniert“, spielt Anita Aufschnaiter auf schlechte Erfahrungen im Praktikum an. Um diese zu vermeiden, „besuchen wir die Betriebe und sind in den Ferien durchgehend erreichbar“. Ähnliches an der Villa Blanka: Laut Sabine Wechselberger seien schlechte Erfahrungen hierzulande selten. Aber: „Sollten unsere Schüler auf ein schwarzes Schaf im Tiroler Tourismus treffen, gibt es dort zukünftig keine Praktikanten mehr.“