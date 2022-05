Neuer Löschwasserteich als Hilfe gegen Waldbrand

Das derzeit entstehende Rückhaltebecken des Triesting Wasserverbandes in Fahrafeld im Bezirk Baden wird nicht nur das zweitgrößte seiner Art in Niederösterreich und soll 30.000 Menschen in der Region vor Überschwemmungen schützen, es schafft auch für die Waldbrand-Bekämpfung enorme Erleichterungen.