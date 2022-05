KWB investiert 23 Millionen in die Energiewende

Die steirische KWB befindet sich im Umbruch. Der Hersteller von Biomasseheizungen hat 23 Millionen Euro in einen Ausbau seines Werks in St. Margarethen an der Raab gesteckt. Damit will das Unternehmen den ambitionierten Sprung zu einem Anbieter von Gesamtenergie-Systemen schaffen. Sowohl Strom als auch Wärme-Versorgung will man künftig im Komplettpaket für seine Kunden anbieten.