„Stadt Innsbruck sieht zu, wie Mieten steigen!“

Egal, um welchen Lebensbereich es sich handelt – derzeit wird alles teurer, wie auch die Serie der „Tiroler Krone“ in den vergangenen Tagen zeigte. „Ab Juni werden auch die Mieten in den Innsbrucker Stadtwohnungen um sechs Prozent steigen“, schlug Gemeinderat Mesut Onay von der Alternativen Liste (Ali) im Vorfeld der am Donnerstag stattgefundenen Gemeinderatssitzung Alarm.