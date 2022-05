Riverdays: Heiße Regattatage auf der Mur in Graz

Mit den Riverdays etabliert sich Graz endgültig als Metropole des Wassersports. Gleich in vier Sportarten liefern sich die Athleten Anfang Juli heiße Duelle am Wasser. Den Anfang machen am 2.…7. die Drachenboote. Bei der „Lions Charity Regatta“ steht aber nicht nur der sportliche Wettstreit im Vordergrund: Die 20 Teams von Unis, Schulen, Vereinen und Firmen kämpfen auch für den guten Zweck, der Reinerlös geht an ein karitatives Projekt für Kinder. Einige Startplätze sind noch frei.