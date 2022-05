Stopptafel missachtet: Unfall mit 4 Verletzten

Ein 32-jähriger Grazer ohne Führerschein löste am Mittwochabend in Kumberg einen folgenschweren Unfall aus: Er dürfte bei einer Kreuzung eine Stopptafel missachtet haben und kollidierte mit einem anderen Auto. Auch ein dritter Pkw wurde dann noch in den Unfall verwickelt. Alle drei Lenker wurden verletzt, die 21-jährige Beifahrerin des Unfall-Verursachers sogar schwer - sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.