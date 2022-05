Pensionist vertrieb nichts ahnend Einbrecher

Kurz nach Mitternacht weckten seltsame Klopfgeräusche einen 70-jährigen Hausbesitzer in Weißenkirchen in der Wachau. Der Mann schaltete das Licht ein und ging auf Ursachenforschung. Schlaftrunken marschierte er durch die eigenen vier Wände, aufgefallen war ihm aber nichts. Also legte er sich wieder in sein Bett. Am Morgen dann die große Überraschung: Das Küchenfenster war leicht geöffnet, am Rahmen waren eindeutig Einbruchsspuren zu sehen. Im Garten waren außerdem die Bewegungsmelder der Beleuchtung verdreht, damit die Unbekannten im Schutz der Dunkelheit agieren konnten. Das Aufdrehen des Lichts dürfte sie dann aber erschreckt haben. Gestohlen wurde nichts.