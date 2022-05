Das weite Land wirbt um die Gunst seiner Nachbarn

Land der vielen Möglichkeiten

„Die neue Sommerfrische in Niederösterreich steht für Entschleunigung und Naturgenuss, Kulturerleben, Zeit mit der Familie und eine nachhaltige, klimafreundliche Form des Urlaubs“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung. Für neue kulinarische Wege in das größte Bundesland soll künftig auch eine Kooperation mit Foodist.de sorgen. Eine blau-gelbe Themenbox soll regionale Schmankerln an den Mann und die Frau bringen.