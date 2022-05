Alles für gute Gesundheit

Die Stelle der diplomierten Pflegekraft hat in Thalgau Magdalena Fischill-Neudeck bekommen. In der Praxis ist sie die zentrale Ansprechperson für gesundheitliche und pflegerische Themen. So kann die Pflege-Spezialistin etwa älteren Menschen oder Angehörigen helfen, die richtige Unterstützung zuhause zu finden oder ihnen Tipps geben. Auf diese Weise können Pflegeangebote zielgerichteter eingesetzt werden – das schont die Kapazitäten der Hauskrankenpflege und die der Seniorenwohnheime.