17-Jähriger gestand Messerattacke auf 15-Jährigen

Weitere Straftaten

Die Polizei konnte bereits kurze Zeit später einen 17-jährigen Tatverdächtigen in einem nahen Lehrlingsheim festnehmen. Nun hat der im Bezirk Murau wohnenden Jugendliche die Tat gestanden und wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Dazu konnten allen an den Auseinandersetzung beteiligten Jugendlichen weitere Straftaten (Schlägerei, Körperverletzung, gefährliche Drohung, Diebstahl) nachgewiesen werden. Die Beschuldigten wurden auf freiem Fuß angezeigt.