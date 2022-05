So spart man 300 Euro im Monat ein

„Wer ein paar Dinge beachtet, kann locker 300 Euro im Monat sparen“, ist sich Gabriele Stadler sicher. Die Salzburgerin hat Wirtschaftswissenschaften studiert und gibt an der Volkshochschule Salzburg Kurse rund um Haushaltsplanung und Sparen. „Es sind während der Krise viele auf mich zugekommen, die finanziell am Limit sind und sparen müssen“, sagt Gabriele Stadler. Tipps, damit am Ende des Monats mehr Geld übrig bleibt, hat Stadler viele (siehe Grafik). Bevor es ans Sparen geht, ist aber eines sehr wichtig: seine Einnahmen zu kennen. „Viele Menschen wissen gar nicht, wie viel sie im Monat ausgeben. Der Grundbedarf wie Miete oder Telefonrechnung ist den meisten klar, aber danach verlieren viele den Überblick über die verdeckten Fixkosten wie zum Beispiel für Versicherungen oder Wartungsverträge“, sagt die Sparexpertin.