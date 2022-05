Siebenjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstagnachmittag ist ein siebenjähriger Bub beim Überqueren eines Zebrastreifens in Leogang von einem 43-jährigen Pkw-Lenker angefahren worden. Das Kind musste von der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden. Der Unfalllenker aus dem Bezirk Dornbirn stand nicht unter Alkoholeinfluss.