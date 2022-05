Gegen Heck von Klein-Lkw geprallt und verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 16.40 Uhr. Der 16-Jährige fuhr mit dem Moped in Kufstein auf der B171 in Richtung Norden hinter einem Klein-Lkw, der von einem Türken (41) gelenkt wurde. „Der Lenker des Klein-Lkw hielt an einer Kreuzung zum Abbiegen an. Der nachkommende Moped-Lenker nahm das stehende Fahrzeug nicht rechtzeitig wahr, kam beim Bremsen zu Sturz, prallte gegen das Heck und blieb an der Unfallstelle liegen“, heißt es von der Polizei.