Mann erschossen - 14 Jahre Haft für Ex-Profi

Neun Deutsche-Bundesliga-Einsätze

Öztürk spielte in der Jugend für Bayer Leverkusen. In der Profi-Mannschaft brachte er es nur auf sieben Bundesliga-Einsätze, auch bei seiner zweiten Deutschland-Station lief es nicht viel erfolgreicher: Bei Nürnberg lief er zweimal in der Bundesliga auf. Später spielte er unter anderem für die türkischen Großklubs Fenerbahce und Besiktas. 2015 beendet er seine Karriere.