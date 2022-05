Lkw-Unfall in Tirol forderte Schwerverletzten

Fataler Unfall mit zwei Lastern Donnerstagmittag auf der Inntalautobahn in Tirol! Ein österreichischer Lkw-Lenker (31) donnerte bei Münster (Bezirk Kufstein) in einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper. Der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Seine Fahrerkabine wurde komplett zerstört.