Kombitour von Steinberg am Rofan zur Gufferthütte

Die Hütte lockt mit sonnigen Terrassenplätzen

Die Wanderroute trifft schließlich auf den – längeren – Fahrweg. Darauf legen wir die letzten Meter zur Gufferthütte zurück. Die liegt äußerst sonnig in lieblichem Gelände an der bayrischen Grenze. Hüttenhündin Freya ist eine Attraktion in der Einkehr mit toller Terrasse.