Fast 60 Jahre für den Fußballclub im Dienst

Der „Poldi der Woche“ stellt besondere Leistungen von Niederösterreichern ins Rampenlicht. Jeweils von Montag bis Donnerstag können Landsleute nominiert werden. Zum Leopoldi-Tag am 15. November wird dann eine Liste mit allen Siegern veröffentlicht und unsere Leser können im Internet für den „Poldi des Jahres“ abstimmen. Diese Woche geht die Auszeichnung in den Osten. Seit fast 60 Jahren ist Leopold Mangl bei seinem Herzensverein, dem Fußballclub in Angern, tätig. Als junger Bursch begann er einst selbst im Verein zu spielen, auch nach seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Club aber in verschiedenen Funktionen erhalten. „Ob als Nachwuchstrainer, als Linienrichter oder hinter der Bar in der Kantine – auf Leopold ist einfach immer Verlass!“, erklären seine Kollegen.